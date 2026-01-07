Daily Mail: Сильный снегопад парализовал транспортное сообщение в Европе

Из-за снега и гололедицы в Европе многие аэропорты перестали нормально работать. Как пишет газета The New York Times, в амстердамском аэропорту Схипхол отменили больше двух тысяч рейсов. Это число будет расти. В других странах, таких как Германия, Бельгия и Франция, тоже задерживали рейсы из-за плохой погоды.
Утверждается также, что во Франции и Нидерландах объявили высокий уровень тревоги из-за сильного снега и льда. В Париже и вокруг него ограничили движение машин, чтобы избежать аварий.
В Нидерландах спасатели советуют людям не ездить далеко и не пользоваться личным транспортом. В одной из областей, Фрисландии, многие школы, которые планировали открыться после праздников, остались закрытыми из-за погоды.
