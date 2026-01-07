Daily Mail: Сильный снегопад парализовал транспортное сообщение в Европе

Из-за снега и гололедицы в Европе многие аэропорты перестали нормально работать. Как пишет газета The New York Times, в амстердамском аэропорту Схипхол отменили больше двух тысяч рейсов. Это число будет расти. В других странах, таких как Германия, Бельгия и Франция, тоже задерживали рейсы из-за плохой погоды.