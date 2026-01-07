Ричмонд
«Активно обсуждает покупку»: Белый дом раскрыл дальнейшие планы Трампа на Гренландию

Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии.

Американский лидер Дональд Трамп в настоящее время ведет активное обсуждение со своей командой возможности купить территорию Гренландии. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США не исключает возможность захвата острова, «однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте».

«Президент в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос. Президент не исключает никакие варианты, однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте», — сказала Левитт.

Ранее KP.RU писал о намерении госсекретаря США Марко Рубио провести встречу с властями Дании по поводу Гренландии уже на следующей неделе.

Напомним, в Белом доме обосновывают свои поползновения присоединения Гренландии к США необходимость «сдержать Россию и Китай в Арктике».

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп всерьез готовит скорый «полярный аншлюс» Гренландии. Обозреватель Баранов подробно объяснил, почему президент США нацелился на остров и когда ждать присоединения.

