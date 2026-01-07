«Активно обсуждает покупку»: Белый дом раскрыл дальнейшие планы Трампа на Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп в настоящее время ведет активное обсуждение со своей командой возможности купить территорию Гренландии. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, президент США не исключает возможность захвата острова, «однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте».
«Президент в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос. Президент не исключает никакие варианты, однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте», — сказала Левитт.
