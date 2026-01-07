NYT: Снегопад вызвал транспортный коллапс в Европе

Обильные осадки придут и в Россию. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие несколько дней на Москву обрушиться снегопад, который сформирует в регионе самые большие за 70 лет сугробы. В пятницу, 9 января, регион столкнется с балканским циклом «Фрэнсис», который принесет сильные осадки. В Москве, особенно с 6 до 18 часов, прогнозируются аномальные снегопады — до 33 миллиметров осадков, что превысит месячную норму и побьет рекорд 1976 года. Снежный покров вырастет до 40−45 сантиметров, а в Подмосковье могут появиться полуметровые сугробы, близкие к рекордам января 1920 и 1956 годов.