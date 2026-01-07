NYT: Снегопад вызвал транспортный коллапс в Европе

Во многих европейских странах наблюдаются серьезные сбои в работе транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снегопады, гололед и морозы стали причиной массовых отмен авиарейсов, нарушений в железнодорожном сообщении и резкого увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает газета The New York Times.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Северной Европе. В амстердамском аэропорту Схипхол было отменено около двух тысяч рейсов, а железнодорожное сообщение с авиагаванью было временно приостановлено. В брюссельском аэропорту пассажиров предупредили о задержках и отменах рейсов из-за необходимости очистки взлетно-посадочных полос. Синоптики ожидают новые снегопады в Нидерландах и Бельгии.
Во Франции неблагоприятные погодные условия стали причиной серии смертельных ДТП. Около трети территории страны перевели в режим повышенной метеорологической опасности. В некоторых регионах власти ограничили движение школьного транспорта, снизили допустимую скорость на дорогах и ввели запрет на проезд тяжелых грузовиков. Пассажиры столкнулись с массовыми отменами рейсов в парижских аэропортах.
Синоптики отмечают, что с начала года на Европу обрушился мощный арктический циклон, из-за которого в некоторых регионах температура опустилась на 12−15 градусов ниже климатической нормы, говорится в материале.
Обильные осадки придут и в Россию. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие несколько дней на Москву обрушиться снегопад, который сформирует в регионе самые большие за 70 лет сугробы. В пятницу, 9 января, регион столкнется с балканским циклом «Фрэнсис», который принесет сильные осадки. В Москве, особенно с 6 до 18 часов, прогнозируются аномальные снегопады — до 33 миллиметров осадков, что превысит месячную норму и побьет рекорд 1976 года. Снежный покров вырастет до 40−45 сантиметров, а в Подмосковье могут появиться полуметровые сугробы, близкие к рекордам января 1920 и 1956 годов.