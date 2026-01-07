Водитель вызвал гнев у челябинцев за езду по тропам городского бора

Автолюбитель проехал по тропам городского бора, вызвав волну негодования у челябинцев.
Водитель автомобиля Nissan Qashqai спровоцировал возмущение челябинцев, проехав по пешеходным тропам в городском бору. Инцидент получил широкое распространение в социальных сетях и вызвал резкую критику. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Сотрудники городской Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на произошедшее и в ходе мероприятий оперативно установили 55-летнего челябинца, управлявшего иномаркой. Нарушитель был вызван в отдел ГАИ Челябинска, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в ГАИ, с мужчиной провели профилактическую беседу, разъяснив недопустимость пренебрежения ПДД. Ему выписали штраф за несоблюдение требований дорожных знаков.