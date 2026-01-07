Водитель вызвал гнев у челябинцев за езду по тропам городского бора

«Сотрудники городской Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на произошедшее и в ходе мероприятий оперативно установили 55-летнего челябинца, управлявшего иномаркой. Нарушитель был вызван в отдел ГАИ Челябинска, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.