Трамп заявил, что Россия и Китай боятся «перестроенных им» Соединенных Штатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины.

По его словам, у России и Китая нет страха перед НАТО без участия Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что всем членам НАТО повезло, что во время его первого срока ему удалось перестроить американскую армию, и сейчас он продолжает эту работу.

— Мы всегда будем помогать НАТО. А единственный, кого боятся и уважают Китай и Россия, — это США, перестроенные Дональдом Трампом, — написал глава Белого дома.

Кроме того, он добавил, что без его личного участия Россия могла бы занять всю территорию Украины.

— Запомните, что лично я завершил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, трусливо не стала давать мне Нобелевскую премию мира. Но это и неважно. Важно, что я спас миллионы жизней, — говорится в публикации.

Он также выразил сомнения относительно того, что НАТО окажет поддержку США в случае реальной необходимости, отметив, что без американского участия альянс при этом не вызывает страха ни у России, ни у Китая.

В тот же день Штаты перебросили на авиабазы в Великобритании 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider. Причины ротации не уточняются, однако у Вашингтона есть интересы в восточном полушарии. Так, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уничтожит власти Ирана. По его словам, помощь народу страны «уже в пути».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

