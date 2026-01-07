На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд: в чем суть претензий

Депутат Европарламента Фабио Де Мази подал в суд на Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии. Он хочет, чтобы она предоставила общественности информацию о своих связях с компаниями, которые производят оружие, сообщает агентство DPA.
Де Мази считает, что фон дер Ляйен не ответила на его запрос, хотя у неё была обязанность это сделать. В марте 2025 года он уже просил её рассказать о всех встречах, звонках и переписке с производителями оружия за период с середины 2024 года. Но ответ, который он получил в октябре 2025 года, Де Мази считает слишком общим и запоздалым.
«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — заявил депутат, указывая на стремление главы ЕК возродить абсолютную монархию.
Теперь Де Мази хочет, чтобы суд обязал фон дер Ляйен предоставить ему более полную и точную информацию, и не дал возможности увильнуть от ответа.