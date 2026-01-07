На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд: в чем суть претензий

Де Мази считает, что фон дер Ляйен не ответила на его запрос, хотя у неё была обязанность это сделать. В марте 2025 года он уже просил её рассказать о всех встречах, звонках и переписке с производителями оружия за период с середины 2024 года. Но ответ, который он получил в октябре 2025 года, Де Мази считает слишком общим и запоздалым.