Две семьи из Подмосковья отравились кониной, четверо детей в больнице

Пострадавшие купили конину в Костроме.
В деревне Холуденево Раменского городского в Подмосковье восемь человек отравились, в том числе четверо детей. Все они были госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления конины. Об этом сообщает газета «Известия».
«Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. Согласно поступившей информации, мясо было куплено в Костроме и приготовлено во фритюре 4 января», — сообщил источник издания.
Спустя некоторое время участники застолья стали жаловаться на ухудшение самочувствия. У всех госпитализированных наблюдаются характерные для ботулизма симптомы. Еще один человек изначально отказался от госпитализации после осмотра, однако сейчас его экстренно эвакуируют для оказания медицинской помощи, рассказал источник.