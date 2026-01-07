Ричмонд
Две семьи из Подмосковья отравились кониной, четверо детей в больнице

В деревне Холуденево Раменского городского в Подмосковье восемь человек отравились, в том числе четверо детей. Все они были госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления конины. Об этом сообщает газета «Известия».

Пострадавшие купили конину в Костроме.

В деревне Холуденево Раменского городского в Подмосковье восемь человек отравились, в том числе четверо детей. Все они были госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления конины. Об этом сообщает газета «Известия».

«Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. Согласно поступившей информации, мясо было куплено в Костроме и приготовлено во фритюре 4 января», — сообщил источник издания.

Спустя некоторое время участники застолья стали жаловаться на ухудшение самочувствия. У всех госпитализированных наблюдаются характерные для ботулизма симптомы. Еще один человек изначально отказался от госпитализации после осмотра, однако сейчас его экстренно эвакуируют для оказания медицинской помощи, рассказал источник.