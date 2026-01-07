ВС РФ уничтожили в Одессе офицеров НАТО и элитных украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, под удар попал элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии.
Лебедев уточнил, что среди устраненных оказались как десятки украинских специалистов, так и британцы. Среди погибших иностранцев числятся восемь офицеров, в том числе двое американских.
Ранее сообщалось, что российские расчёты БПЛА нанесли удары по блиндажам ВСУ у Красноармейска.
