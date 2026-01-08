Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане снова вводят ограничения на газовых заправках: теперь они будут работать всего шесть часов в день

Vaib.uz (Узбекистан. 7 января). В Узбекистане снова закручивают газовый кран на заправках. Министерство энергетики поздно ночью сообщило, что с завтрашнего дня, 8 января, метановые автозаправочные станции по всей стране переходят на ограниченный режим работы — с 10:00 до 16:00.

Источник: Vaib.Uz

Причина, как и в предыдущие разы, вполне традиционная — снижение давления в магистральных газопроводах. В министерстве заявили, что временные ограничения вводятся для обеспечения стабильного снабжения природным газом населения, объектов социальной сферы и общественного транспорта.

Отдельно в Минэнерго подчеркнули, что в Ферганской долине (Андижанская, Ферганская и Наманганская области) режим работы метановых заправок будет устанавливаться по согласованию с хокимиятами и напрямую зависеть от уровня давления газа.

Проще говоря, объявленные шесть часов работы — это не гарантия, а скорее верхний предел. В отдельных районах заправки могут работать и меньше, если ситуация с газом ухудшится.

В министерстве заверили, что ограничения носят временный характер, а в настоящее время проводятся практические работы по нормализации давления газа в системе.

Впрочем, для водителей, особенно тех, кто пользуется метаном, подобные заявления уже звучат как дежавю. Зима еще в самом разгаре, а газовые заправки снова уходят в режим строгой экономии с очередями, нервами и вопросом без ответа: надолго ли на этот раз?