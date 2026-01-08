В Узбекистане снова вводят ограничения на газовых заправках: теперь они будут работать всего шесть часов в день

Причина, как и в предыдущие разы, вполне традиционная — снижение давления в магистральных газопроводах. В министерстве заявили, что временные ограничения вводятся для обеспечения стабильного снабжения природным газом населения, объектов социальной сферы и общественного транспорта.
Отдельно в Минэнерго подчеркнули, что в Ферганской долине (Андижанская, Ферганская и Наманганская области) режим работы метановых заправок будет устанавливаться по согласованию с хокимиятами и напрямую зависеть от уровня давления газа.
Проще говоря, объявленные шесть часов работы — это не гарантия, а скорее верхний предел. В отдельных районах заправки могут работать и меньше, если ситуация с газом ухудшится.
В министерстве заверили, что ограничения носят временный характер, а в настоящее время проводятся практические работы по нормализации давления газа в системе.
Впрочем, для водителей, особенно тех, кто пользуется метаном, подобные заявления уже звучат как дежавю. Зима еще в самом разгаре, а газовые заправки снова уходят в режим строгой экономии с очередями, нервами и вопросом без ответа: надолго ли на этот раз?