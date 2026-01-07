Ричмонд
Появился снимок циклона, который должен принести в Москву аномальные осадки

В Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

Источник: Аргументы и факты

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который должен принести в Москву аномальные осадки.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников “Роскосмоса”. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — сказано в описании к фотографии.

Уточняется, что снимок сделали при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.