Появился снимок циклона, который должен принести в Москву аномальные осадки

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который должен принести в Москву аномальные осадки.
«На столицу надвигается циклон — снимок спутников “Роскосмоса”. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — сказано в описании к фотографии.
Уточняется, что снимок сделали при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.