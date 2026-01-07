Рубио раскрыл трехэтапный план США по Венесуэле

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в среду, 7 января, озвучил трехступенчатый план США по Венесуэле, который направлен на стабилизацию обстановки в стране и предотвращение хаоса.
— По мере нашего продвижения мы будем описывать наш подход — это трехэтапный процесс в отношении Венесуэлы. Первый этап — стабилизация страны. Мы не хотим, чтобы она скатилась в хаос, — заявил Рубио.
По его словам, США планируют использовать «карантин» и санкции, а также готовятся к сделке по извлечению от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, застрявшей в стране. Вырученные средства будут распределяться под строгим контролем с целью улучшения жизни народа.
Второй этап, названный «восстановлением», предполагает предоставление западным компаниям доступа к венесуэльскому рынку и создание процесса национального примирения. Третий этап — «переходный», который будет частично пересекаться с предыдущими. Рубио пообещал предоставить дополнительные детали в ближайшие дни, передают «Известия».
Двумя днями ранее в ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент фактически управляет Венесуэлой. По его словам, Вашингтону придется приложить усилия, чтобы восстановить страну.