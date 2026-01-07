Ричмонд
Рубио раскрыл трехэтапный план США по Венесуэле

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в среду, 7 января, озвучил трехступенчатый план США по Венесуэле, который направлен на стабилизацию обстановки в стране и предотвращение хаоса.



— По мере нашего продвижения мы будем описывать наш подход — это трехэтапный процесс в отношении Венесуэлы. Первый этап — стабилизация страны. Мы не хотим, чтобы она скатилась в хаос, — заявил Рубио.

По его словам, США планируют использовать «карантин» и санкции, а также готовятся к сделке по извлечению от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, застрявшей в стране. Вырученные средства будут распределяться под строгим контролем с целью улучшения жизни народа.

Второй этап, названный «восстановлением», предполагает предоставление западным компаниям доступа к венесуэльскому рынку и создание процесса национального примирения. Третий этап — «переходный», который будет частично пересекаться с предыдущими. Рубио пообещал предоставить дополнительные детали в ближайшие дни, передают «Известия».

Двумя днями ранее в ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент фактически управляет Венесуэлой. По его словам, Вашингтону придется приложить усилия, чтобы восстановить страну.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
