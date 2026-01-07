Ричмонд
Делси Родригез уволила командира гвардии, охранявшей Мадуро при налете США

Временное руководство Венесуэлы уволило командира президентской гвардии.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригез, которая раньше была вице-президентом, уволила генерала Хавьера Маркано Табату. Именно этот человек отвечал в армии Венесуэлы за президентскую гвардию, охранявшую Николаса Мадуро и даже не попытавшуюся открыть огонь в ответ на атаку американского спецназа.

Напомним, МИД России поддержал Делси Родригес на временном посту президента Венесуэлы после похищения Николаса Мадуро американцами. Ведомство пожелало ей успехов и выразило полную поддержку как единственному легитимному лидеру страны. Россия отметила стремление венесуэльских властей объединить народ перед внешней угрозой.

При этом Еврокомиссия не признает легитимность Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Венесуэлы. По их мнению, нынешние власти Венесуэлы пришли к власти через выборы, не соответствующие «демократическим стандартам».

Ранее KP.RU сообщил, что в Румынии (стране Евросоюза, напомним) выборы отменили только из-за того, что на них победил кандидат, не поддерживающий политику Еврокомиссии.

