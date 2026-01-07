Ричмонд
«Зенит» готов продать футболиста Жерсона в «Крузейро» за €30 млн

Журналист Дан Абреу заявил, что ФК «Крузейро» предлагал продать футболиста Жерсона за 27 миллионов евро.

Источник: Аргументы и факты

Петербургский клуб «Зенит» готов продать футболиста Жерсона бразильскому «Крузейро» при условии выплаты за него 30 миллионов евро, заявил журналист Дан Абреу в соцсети.

По его словам, ранее «Зенит» отклонил предложение «Крузейро» в размере 27 миллионов евро. Однако клуб выставил новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что «Крузейро» согласится с ними и завершит трансфер футболиста.

Сейчас Жерсону 28 лет. Он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Полузащитник провел за российскую команду 15 матчей.

Ранее сообщалось, что футболист Ливай Гарсия перешел в московский «Спартак» за рекордные 18,7 миллиона евро.