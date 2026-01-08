В Узбекистане отзывают индийский препарат от давления Telsartan

Как уточняется, в ходе контроля качества и испытаний на стабильность, проведённых производителем, в другой партии препарата C2501976 было выявлено отклонение содержания действующего вещества гидрохлоротиазида от установленных нормативов. Этот факт был признан несоответствием показателям качества лекарственного средства.
При этом в партии C2501977, которая распространялась в Узбекистане, подобных отклонений обнаружено не было. Однако обе партии были произведены с использованием одного и того же действующего вещества.
Именно по этой причине, в целях обеспечения безопасности обращения лекарственных средств и предотвращения возможных рисков, производитель принял решение отозвать партию C2501977 в рамках профилактических мер.
Гражданам, которые приобрели препарат Telsartan H (80 мг / 12,5 мг) указанных серий, рекомендуется воздержаться от его употребления. При необходимости следует обратиться к лечащему врачу для консультации и подбора альтернативного лекарственного средства.