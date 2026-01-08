Ричмонд
В Узбекистане отзывают индийский препарат от давления Telsartan

Vaib.uz (Узбекистан. 7 января). Центр безопасности фармацевтической продукции Узбекистана сообщил об отзыве с рынка лекарственного препарата Telsartan H (80 мг / 12,5 мг). Решение о добровольном отзыве принял индийский фармпроизводитель Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Речь идёт о партии C2501977, которая находилась в обращении на территории страны.

Источник: Vaib.uz

Как уточняется, в ходе контроля качества и испытаний на стабильность, проведённых производителем, в другой партии препарата C2501976 было выявлено отклонение содержания действующего вещества гидрохлоротиазида от установленных нормативов. Этот факт был признан несоответствием показателям качества лекарственного средства.

При этом в партии C2501977, которая распространялась в Узбекистане, подобных отклонений обнаружено не было. Однако обе партии были произведены с использованием одного и того же действующего вещества.

Именно по этой причине, в целях обеспечения безопасности обращения лекарственных средств и предотвращения возможных рисков, производитель принял решение отозвать партию C2501977 в рамках профилактических мер.

Гражданам, которые приобрели препарат Telsartan H (80 мг / 12,5 мг) указанных серий, рекомендуется воздержаться от его употребления. При необходимости следует обратиться к лечащему врачу для консультации и подбора альтернативного лекарственного средства.