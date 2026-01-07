Трамп: Американский ВПК слишком медленно производит оружие

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) работают недостаточно эффективно. В социальной сети Truth Social он написал об этом.
«Оборонные подрядчики производят наше замечательное военное оборудование недостаточно быстро, а произведя его, не обслуживают его оперативно или должным образом», — считает Трамп.
По мнению американского лидера, подрядчики в этой отрасли получают большие дивиденды и выкупают акции, вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие заводов и обновление оборудования.
Президент подчеркнул, что средства, которые сейчас идут на выплату дивидендов и выкуп акций, нужно использовать для увеличения производства оружия.
Ранее KP.RU сообщил, что США при Трампе перестали давать киевскому режиму оружие бесплатно или в долг, однако начали активно продавать его.