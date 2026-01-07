Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Американский ВПК слишком медленно производит оружие

Трамп обвинил ВПК в медленном производстве и некачественном обслуживании оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) работают недостаточно эффективно. В социальной сети Truth Social он написал об этом.

«Оборонные подрядчики производят наше замечательное военное оборудование недостаточно быстро, а произведя его, не обслуживают его оперативно или должным образом», — считает Трамп.

По мнению американского лидера, подрядчики в этой отрасли получают большие дивиденды и выкупают акции, вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие заводов и обновление оборудования.

Президент подчеркнул, что средства, которые сейчас идут на выплату дивидендов и выкуп акций, нужно использовать для увеличения производства оружия.

Ранее KP.RU сообщил, что США при Трампе перестали давать киевскому режиму оружие бесплатно или в долг, однако начали активно продавать его.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше