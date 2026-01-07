Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор начал проверку после отравления людей кониной в Подмосковье

Роспотребнадзор начал расследование после массового пищевого отравления людей кониной с подозрением в подмосковных Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отравление произошло после готовки конины.

Роспотребнадзор начал расследование после массового пищевого отравления людей кониной с подозрением в подмосковных Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выявлены контактные лица, взяты пробы пищевой продукции, произведен отбор биоматериала», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проводятся в рамках противоэпидемического надзора и направлены на предупреждение новых случаев заболевания.

Ранее стало известно, что в деревне Холуденево Раменского городского в Подмосковье восемь человек отравились, в том числе четверо детей. Все они были госпитализированы с подозрением на ботулизм.