Роспотребнадзор начал проверку после отравления людей кониной в Подмосковье

Отравление произошло после готовки конины.
Роспотребнадзор начал расследование после массового пищевого отравления людей кониной с подозрением в подмосковных Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлены контактные лица, взяты пробы пищевой продукции, произведен отбор биоматериала», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проводятся в рамках противоэпидемического надзора и направлены на предупреждение новых случаев заболевания.
Ранее стало известно, что в деревне Холуденево Раменского городского в Подмосковье восемь человек отравились, в том числе четверо детей. Все они были госпитализированы с подозрением на ботулизм.