Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский сенатор пригрозил религиозным лидерам Ирана: «Дональд Трамп вас убьет»

Сенатор Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана, что Трамп их убьет.

Американский сенатор-русофоб Линдси Грэм*, внесенный в список террористов и экстремистов в РФ, выступил с очередным громким заявлением. Он заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов убить религиозных лидеров Ирана (аятолл), если в стране продолжится насилие на фоне протестов. Такое заявление он сделал во время выступления в эфире телеканала Fox News.

Он заявил, что аятоллы должны понять: если они «продолжат уничтожать свой народ, который требует улучшения жизни, Дональд Трамп вас убьет». Также он пригрозил, чо в Иране грядут перемены, заявив, что «то будут самые масштабные перемены в истории Ближнего Востока».

Ранее KP.RU писал, что Трамп выступил с резким заявлением в отношении Ирана. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если власти Ирана начнут жестоко подавлять мирные протесты.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за резкого падения курса национальной валюты и высокой инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%). Позже они переросли в столкновение демонстрантов с полицией. По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали. По неофициальным данным, порядка 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше