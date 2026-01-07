Американский сенатор пригрозил религиозным лидерам Ирана: «Дональд Трамп вас убьет»

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за резкого падения курса национальной валюты и высокой инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%). Позже они переросли в столкновение демонстрантов с полицией. По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали. По неофициальным данным, порядка 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.