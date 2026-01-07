Американский сенатор пригрозил религиозным лидерам Ирана: «Дональд Трамп вас убьет»

Американский сенатор-русофоб Линдси Грэм*, внесенный в список террористов и экстремистов в РФ, выступил с очередным громким заявлением. Он заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов убить религиозных лидеров Ирана (аятолл), если в стране продолжится насилие на фоне протестов. Такое заявление он сделал во время выступления в эфире телеканала Fox News.
Он заявил, что аятоллы должны понять: если они «продолжат уничтожать свой народ, который требует улучшения жизни, Дональд Трамп вас убьет». Также он пригрозил, чо в Иране грядут перемены, заявив, что «то будут самые масштабные перемены в истории Ближнего Востока».
Ранее KP.RU писал, что Трамп выступил с резким заявлением в отношении Ирана. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если власти Ирана начнут жестоко подавлять мирные протесты.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за резкого падения курса национальной валюты и высокой инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%). Позже они переросли в столкновение демонстрантов с полицией. По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали. По неофициальным данным, порядка 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.
