В Херсонской области отражают массовую атаку БПЛА

Срочная новость.
В Херсонской области задействованы силы противовоздушной обороны. Противник осуществляет попытку массированного удара беспилотными летательными аппаратами по территории региона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
