Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратному обладателю «Золотого мяча» Кевину Кигану диагностировали рак

У футболиста и тренера национальной сборной Англии Кевина Кигана врачи выявили рак. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Ливерпуль», за который он выступал 1970-е годы.

Источник: Life.ru

«Кевин недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с продолжающимися симптомами в области живота. В результате обследования был поставлен диагноз рак, по поводу которого Кевин пройдёт курс лечения», — говорится в заявлении семьи Кигана.

Семья также попросила соблюдать конфиденциальность, из-за чего дальнейших комментариев не будет. Киган выразил благодарность врачам за внимание и уход.

За свою карьеру он сыграл 323 матча и забил 100 мячей, завоевав три титула чемпионов Англии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка УЕФА и Кубок Англии. Помимо этого клуба, в карьере Кигана были клубы «Сканторп Юнайтед», «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». «Ливерпуль» и ассоциация бывших игроков «Форевер Редс» направили Кевину и его семье слова поддержки.

Ранее Life.ru писал, что 6 января на 92-м году жизни скончался главный тренер сборной СССР по гандболу, олимпийский чемпион Анатолий Евтушенко. Он стоял у истоков создания команды Московского авиационного института, под его руководством она шесть раз выиграла чемпионат СССР и завоевала Кубок европейских чемпионов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.