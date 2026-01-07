Двукратному обладателю «Золотого мяча» Кевину Кигану диагностировали рак

«Кевин недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с продолжающимися симптомами в области живота. В результате обследования был поставлен диагноз рак, по поводу которого Кевин пройдёт курс лечения», — говорится в заявлении семьи Кигана.
Семья также попросила соблюдать конфиденциальность, из-за чего дальнейших комментариев не будет. Киган выразил благодарность врачам за внимание и уход.
За свою карьеру он сыграл 323 матча и забил 100 мячей, завоевав три титула чемпионов Англии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка УЕФА и Кубок Англии. Помимо этого клуба, в карьере Кигана были клубы «Сканторп Юнайтед», «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». «Ливерпуль» и ассоциация бывших игроков «Форевер Редс» направили Кевину и его семье слова поддержки.
Ранее Life.ru писал, что 6 января на 92-м году жизни скончался главный тренер сборной СССР по гандболу, олимпийский чемпион Анатолий Евтушенко. Он стоял у истоков создания команды Московского авиационного института, под его руководством она шесть раз выиграла чемпионат СССР и завоевала Кубок европейских чемпионов.
