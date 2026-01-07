Ричмонд
Трамп потребовал от корпораций строить мощности для выпуска военной техники

Трамп заявил, что оборонным корпорациям следует создавать современные производственные мощности для выпуска и обслуживания военной техники.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что оборонным корпорациям следует создавать современные производственные мощности для производства, а также обслуживания новейшей военной техники.

Он уточнил, что речь идёт о «важном» оборудовании.

«С этого момента и впредь руководителям оборонных компаний следует строить новые и современные производственные предприятия как для поставки и технического обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей военной техники будущего», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп рассказал о намерении ускорить процесс выпуска вооружений в Соединённых Штатах. Он утверждает, что американское оружие не имеет аналогов по качеству и техническому уровню.

Кроме того, Трамп отметил, что администрация Соединённых Штатов планирует значительно нарастить темпы выпуска военной продукции, чтобы обеспечить объёмы в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил масштабное соглашение с корпорацией RTX, специализирующейся на производстве вооружений и аэрокосмической техники. Сумма контракта может достигать 50 миллиардов долларов, а его срок рассчитан на 20 лет — до 31 июля 2045 года.

