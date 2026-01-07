МОК запретил демонстрировать российские и белорусские флаги на Олимпиаде-2026

Ранее украинский лыжник Андрей Доценко заявил, что российским спортсменам, в частности Сергею Коростелёву, не следует участвовать в престижной многодневке «Тур де Ски». В квалификации спринта свободным стилем Коростелёв занял 49-е место и не смог пройти в следующий раунд. Также норвежский спортсмен Эрик Вальнес выступил против приезда тренера сборной России Егора Сорина на этап соревнований в итальянский Тоблах даже в качестве зрителя. В самой Международной федерации лыжного спорта отметили, что не могут контролировать присутствие на соревнованиях людей в статусе зрителей.