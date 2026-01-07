В ООН напомнили о международном праве после захвата танкера Маринера

Ранее стало известно о том, что американские военные задержали несколько танкеров. Среди них российский нефтяной танкер «Маринера». Как объяснил министр обороны США Пит Хегсет, операция была проведена в связи с блокадой перевозок венесуэльской нефти. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.