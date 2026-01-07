В ООН напомнили о международном праве после захвата танкера Маринера

В ООН осведомлены о ситуации с танкером.
В ООН призвали к строгому соблюдению международного права после задержания США танкера «Маринера» в Северной Атлантике. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Все правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с применимым международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищенность судоходства в открытом море. Мы хотели бы видеть недопущение какой-либо дальнейшей эскалации», — сказал Дюжаррик.
Ранее стало известно о том, что американские военные задержали несколько танкеров. Среди них российский нефтяной танкер «Маринера». Как объяснил министр обороны США Пит Хегсет, операция была проведена в связи с блокадой перевозок венесуэльской нефти. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.