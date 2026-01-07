Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямал обрушатся морозы до −42 градусов

На территории ЯНАО в ночь на 9 января столбики термометров местами упадут до −42 градусов. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

После морозов в ЯНАО жидается небольшое потепление.

На территории ЯНАО в ночь на 9 января столбики термометров местами упадут до −42 градусов. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО ночью 9 января ожидается температура воздуха −30, −35 градусов, при прояснении — до −37, −42. Днем потеплеет до −22, −27, местами до −32, −37 градусов», — сообщается на сайте управления.

Ночью и утром этого дня синоптики обещают туман и изморозь в отдельных районах, а днем местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Морозные ночи ожидаются и 8 и 10 января — до −37 будет опускаться температура воздуха при прояснении. Уже днем в субботу 10 января на территории округа потеплеет −13, −18 градусов.