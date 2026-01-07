На Ямал обрушатся морозы до −42 градусов

Ночью и утром этого дня синоптики обещают туман и изморозь в отдельных районах, а днем местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Морозные ночи ожидаются и 8 и 10 января — до −37 будет опускаться температура воздуха при прояснении. Уже днем в субботу 10 января на территории округа потеплеет −13, −18 градусов.