«Не крадем, а контролируем»: в Минэнерго США высказались о судьбе венесуэльской нефти

Глава Минэнерго Райт заявил, что США не намерены красть нефть у Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон заявил о намерении контролировать денежные потоки в Венесуэле. По утверждению главы американского Минэнерго Криса Райта, США якобы «не планируют воровать нефть у Венесуэлы». Об этом он уведомил в беседе с CNBC.

Крис Райт пояснил, что уже провел переговоры с главами крупных нефтяных компаний. Они обсудили перспективы их работы в Венесуэле.

«Мы лишь контролируем сбыт и денежные потоки в Венесуэле, чтобы средства могли быть использованы для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев», — заявил Крис Райт.

Вашингтон также выдвинул требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. США запросили от Каракаса разорвать экономические связи с Россией, Кубой, Ираном и Китаем.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали атаку США против Венесуэлы актом вооруженной агрессии и отметили, что он «вызывает глубокую озабоченность и осуждение».

