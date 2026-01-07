«Не крадем, а контролируем»: в Минэнерго США высказались о судьбе венесуэльской нефти

Крис Райт пояснил, что уже провел переговоры с главами крупных нефтяных компаний. Они обсудили перспективы их работы в Венесуэле.
«Мы лишь контролируем сбыт и денежные потоки в Венесуэле, чтобы средства могли быть использованы для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев», — заявил Крис Райт.
Вашингтон также выдвинул требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. США запросили от Каракаса разорвать экономические связи с Россией, Кубой, Ираном и Китаем.
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали атаку США против Венесуэлы актом вооруженной агрессии и отметили, что он «вызывает глубокую озабоченность и осуждение».