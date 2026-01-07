Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служащие ICE в Миннеаполисе застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину

Служащий иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE) застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом в среду, 7 января, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Министерства внутренней безопасности США.

Служащий иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE) застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом в среду, 7 января, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Министерства внутренней безопасности США.

— Силовик из ICE застрелил автомобилистку из Миннеаполиса, которая, предположительно, пыталась сбить правоохранителей во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, — сказано в статье.

14 декабря 2025 года в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным мэра города, в результате нападения пострадали около 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны. Неизвестный открыл огонь возле учебного заведения и скрылся.

Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.