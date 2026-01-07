Служащие ICE в Миннеаполисе застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину

Служащий иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE) застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом в среду, 7 января, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Министерства внутренней безопасности США.
— Силовик из ICE застрелил автомобилистку из Миннеаполиса, которая, предположительно, пыталась сбить правоохранителей во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, — сказано в статье.
