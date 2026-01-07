Первая группа застрявших на Сокотре граждан России покинула остров

Авиаперевозчик Yemenia Airway объявил об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и Джиддой в Саудовской Аравии. Вечером 7 января первая группа застрявших россиян покинула остров. Ранее граждане РФ оставались заблокированными на острове из-за приостановки авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Йемене.