Первая группа застрявших на Сокотре граждан России покинула остров

Авиаперевозчик Yemenia Airway объявил об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и Джиддой в Саудовской Аравии. Вечером 7 января первая группа застрявших россиян покинула остров. Ранее граждане РФ оставались заблокированными на острове из-за приостановки авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Йемене.
В материале указывается, что группа россиян вылетела в Саудовскую Аравию на самолете Yemenia Airway. Воздушное сообщение открыли 7 января.
«Посольство РФ в Йемене сообщает, что первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом “Йеменских авиалиний” в Джидду», — сказано в сообщении.
