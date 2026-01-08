Минобороны РФ: ПВО ликвидировала девять БПЛА над российскими регионами

Российские военные нейтрализовали девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Семь украинских аппаратов уничтожили в Республике Крым, кроме того, беспилотники ликвидированы в Волгоградской области и над акваторией Чёрного моря.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: семь — над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области, один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на среду российские военные перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата. В частности, пять БПЛА были ликвидированы над Чёрным морем, две — над Республикой Крым.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины получили повреждения два частных дома. По его словам, повреждения зафиксированы в населённом пункте Ильевка Калачевского района. В результате случившегося никто не пострадал.