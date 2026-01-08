Ричмонд
В Ростовской области отражают атаку БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области отражается атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. По информации региональных властей, по воздушным целям работают подразделения противовоздушной обороны. Граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщил глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко.

В Неклиновском районе Ростовской области отражается атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. По информации региональных властей, по воздушным целям работают подразделения противовоздушной обороны. Граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщил глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко.

