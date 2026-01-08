Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши

Узнали запреты и приметы на 8 января, когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 января отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В народе отмечают праздник, который получил название Бабьи каши. Все дело том, что в указанный день было принято чествовать повитух.

Что нельзя делать 8 января.

Запрещено впускать в дом на ночлег малознакомых людей. Не следует заниматься рукоделием. Кроме того, 8 января не выбрасывали мусор. Предки верили, что может отвернуться удача.

Что можно делать 8 января.

По традиции, в названную дату чествовали повитух. А еще им дарили подарки. Вместе с тем 8 января маленьких детей подбрасывали вверх, чтобы они росли здоровыми.

Согласно приметам, морозная погода предсказывает холодное лето. В том случае, если вечером туман, то будет потепление.

