Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши

Православная церковь 8 января отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В народе отмечают праздник, который получил название Бабьи каши. Все дело том, что в указанный день было принято чествовать повитух.
Что нельзя делать 8 января.
Запрещено впускать в дом на ночлег малознакомых людей. Не следует заниматься рукоделием. Кроме того, 8 января не выбрасывали мусор. Предки верили, что может отвернуться удача.
Что можно делать 8 января.
По традиции, в названную дату чествовали повитух. А еще им дарили подарки. Вместе с тем 8 января маленьких детей подбрасывали вверх, чтобы они росли здоровыми.
Согласно приметам, морозная погода предсказывает холодное лето. В том случае, если вечером туман, то будет потепление.
Тем временем Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».
