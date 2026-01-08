Народный календарь. Как покончить с несчастиями 11 января

Наши предки считали этот день несчастливым, к тому же именно на это время обычно приходились самые сильные морозы, поэтому крестьяне отдыхали, ожидая потепления. Чтобы избавиться от всех печалей и горестей, было принято разводить во дворе костер, сжигая вместе с дровами все плохое.