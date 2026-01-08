Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как покончить с несчастиями 11 января

11 января православные вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых во времена царя Ирода. Эта дата известна также как Страшной день или День избиения младенцев.

11 января православные вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых во времена царя Ирода. Эта дата известна также как Страшной день или День избиения младенцев.

Наши предки считали этот день несчастливым, к тому же именно на это время обычно приходились самые сильные морозы, поэтому крестьяне отдыхали, ожидая потепления. Чтобы избавиться от всех печалей и горестей, было принято разводить во дворе костер, сжигая вместе с дровами все плохое.

В этот день детям любили загадывать загадки и рассказывать сказки. Также считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темноте из дома старались не выходить. Молодежь в это время проводила досуг за дружескими посиделками.

Приметы погоды.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Лошадь спит стоя — к морозной погоде.

Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

Звезды мерцают на небе — к морозам.

Облака низко по небу плывут — к стуже.

Лес шумит — к теплым денькам.

Именины отмечают: Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Матрона, Наталия, Вениамин, Георгий, Иван, Лаврентий, Марк.