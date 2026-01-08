Ричмонд
Патриарх Кирилл объяснил, кто такие изменники Родины

Изменником Родины является человек, выпадающий из общенационального консенсуса по вопросам, определяющим существование государства. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: Life.ru

«Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал патриарх.

По его словам, консенсус должен распространяться на ключевые аспекты национальной безопасности, включая духовно-нравственные основы, формируемые традиционными религиями. А опыт Советского Союза, где попытки достичь согласия строились на идеях марксизма-ленинизма повторять нельзя, отметил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл провёл праздничное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Это событие ознаменовало празднование Рождества Христова по юлианскому календарю, которого традиционно придерживается Русская православная церковь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

