У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение

«Сегодня праздник Господский — Рождество Христово. Это величайший праздник, начало нашего спасения: Бог пришёл на землю. Я очень рад, что именно в этот великий день мы были здесь и совершили крещение воина Вячеслава, открыв ему дорогу к Богу», — рассказал отец Михаил.