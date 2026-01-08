А люди здесь актеры: самые ожидаемые премьеры столичных театров в 2026 году

Во второй половине сезона-2025/26 служители Мельпомены готовят театралам новые версии Шекспира, Пушкина и Чехова, а также комедию Аристофана и музыкальный спектакль по роману Ильфа и Петрова. Кроме того, продолжают идти премьерные постановки начала сезона. Среди них «Кабала святош» и «Идиоты» в МХТ, «Репетиция оркестра» в «Ленкоме Марка Захарова» и «Ревизор. Комедия в стихах» в Губернском театре. На многие спектакли билетов нет на месяцы вперед. О главных премьерах начала 2026 года — в материале «Известий».
Быть или не быть — так в чем вопрос?
Одним из ключевых событий сезона станет «Гамлет» в МХТ имени А. П. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Сам факт появления актера в образе датского принца уже задает высокую планку ожиданий. После феноменального зрительского успеха «Кабалы святош» Юрия Квятковского с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским именно такой анонс лучше всего удерживает интерес публики к репертуару МХТ.
В минувшем сезоне московская театральная сцена предложила сразу несколько версий «Гамлета». В постановке Мурата Абулкатинова на Таганке Сергей Кирпичёнок сыграл героя, лишенного способности к мести и открытому насилию. Свои «Гамлеты» появились также в Школе-студии МХАТ и в ГИТИСе — под руководством Филиппа Гуревича и Татьяны Тарасовой.
Теперь же публика ждет Юру Борисова. Режиссером заявлен Андрей Гончаров, для которого характерны внимательное отношение к психологической природе героя и интерес к экзистенциальным состояниям. Гончаров — режиссер, регулярно работающий с МХТ: его спектакли «Чрево», «Далекая радуга» и психологическая драма «Осень» привлекли пристальное внимание московской публики и критиков. Однако ни о дате премьеры, ни о ходе репетиций пока информации нет.
Зато уже в конце января в Театре Ермоловой появится свой «Сын» Флориана Зеллера. За несколько лет трилогия французского драматурга «Мать», «Отец», «Сын» произвела фурор не только на российских сценах, но и в Голливуде: оскароносный фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом стал международным хитом.
Историю распада семьи, в которой взрослые оказываются бессильны перед внутренними кризисами ребенка, расскажет режиссер Георгий Сурков вместе с молодыми звездами кино — Константином Плотниковым, сыгравшим Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», и Леоном Кемстачем, прославившимся благодаря роли Пальто в картине «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Параллельно с этим в Театре имени Пушкина режиссер Олег Долин предлагает сценическую версию «Капитанской дочки» Пушкина, в которой дружба Гринёва и Пугачёва становится не иллюстрацией эпохи, а драмой личного выбора. Этот проект — один из наиболее ожидаемых в сезонной афише, соединяющий литературную классику и современное режиссёрское видение.
Чеховские мотивы.
Чехов в сезоне 2026 звучит сразу в нескольких театрах. В конце февраля художественный руководитель «Студии театрального искусства» Сергей Женовач готовит к выпуску спектакль «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова», где текст становится предметом исследования сам по себе. Название отсылает к известной реплике Полония из «Гамлета», которую тот произносит в ответ на рассуждения принца о человеке. А в Театре имени Моссовета Андрей Кончаловский вновь возвращается к «Чайке»: в марте зрители увидят новую редакцию постановки.
К памяти как к живому опыту обращается Сойжин Жамбаловой в спектакле «История одного детства» по мемуарам Елизаветы Водовозовой. Это семейный спектакль, выходящий далеко за рамки детского театра. Мир ребенка, жившего в дореволюционной России, воссоздается не как идиллия ушедшей эпохи, а как сложное пространство формирования личности. Здесь особенно ясно проявляется общий для сезона интерес к частной истории как способу понимания больших исторических процессов.
Театр имени Вахтангова формирует сразу несколько смысловых полюсов. «Фауст» Гёте в постановке Андрея Тимошенко обещает стать философским высказыванием о цене знания и пределе человеческих амбиций. В главной роли — народный артист России Евгений Князев. В апреле главный режиссер театра Анатолий Шульев представит на основной сцене спектакль «Блеск и пепел» по пьесе Сергея Плотова. А готовящаяся «Ромео и Джульетта» Олега Долина продолжает интерес режиссера к классике как к материалу для разговора о свободе чувства и сопротивлении социальному давлению.
Пока некоторые театры выпускают по 10 премьер за сезон, художественный руководитель «Ленкома Марка Захарова» сосредоточился на двух. После «Репетиции оркестра» по мотивам фильма Федерико Феллини с участием симфонического оркестра и всей труппы он ставит музыкальную версию «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Музыкальность, жанровая гибкость и попытка переосмыслить советскую сатиру в актуальном ключе делают этот спектакль одной из самых обсуждаемых премьер сезона.
Особое место в афише занимает постановка «Лягушки» Аристофана в Губернском театре. Обращение к античной комедии, практически не представленной на российской сцене, — редкий и смелый шаг. Молодой греческий режиссер Василиос Самуркас предлагает не археологическую реконструкцию, а живой диалог с текстом, в котором загробный мир становится пространством спора о судьбе искусства и ответственности художника. Участие искусствоведа Дмитрия Трубочкина в качестве консультанта подчеркивает серьезность подхода к материалу. Показы 16 и 17 апреля 2026 года выглядят как интеллектуальное событие сезона, выходящее за рамки привычного репертуарного мышления.