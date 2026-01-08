А люди здесь актеры: самые ожидаемые премьеры столичных театров в 2026 году

Во второй половине сезона-2025/26 служители Мельпомены готовят театралам новые версии Шекспира, Пушкина и Чехова, а также комедию Аристофана и музыкальный спектакль по роману Ильфа и Петрова. Кроме того, продолжают идти премьерные постановки начала сезона. Среди них «Кабала святош» и «Идиоты» в МХТ, «Репетиция оркестра» в «Ленкоме Марка Захарова» и «Ревизор. Комедия в стихах» в Губернском театре. На многие спектакли билетов нет на месяцы вперед. О главных премьерах начала 2026 года — в материале «Известий».