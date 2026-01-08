Календарь на 8 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

8 января в России отмечают День детского кино. В православных храмах проходят торжественные службы в честь Собора Пресвятой Богородицы. А по народному календарю — Бабьи каши, в этот день на Руси чествовали повитух. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 8 января.
* ~День детского кино~
Праздник появился в российском календаре по инициативе Московского детского фонда. В 1998 году в столице отмечали столетие первых показов фильмов для детей. Они начались еще в конце XIX века в здании нынешнего ГУМа, где в то время работал первый стационарный «Электрический театр». 8 января 1998 года правительство Москвы учредило День детского кино, который затем стал отмечаться и в других регионах. К этой дате приурочены специальные кинопоказы и тематические фестивали.
* ~День вращения Земли~
Этот неофициальный праздник посвящен открытию французского физика Жана Бернара Леона Фуко, которое он совершил в 1851 году. С помощью тяжелого маятника он доказал вращение Земли вокруг своей оси. Сегодня маятники Фуко можно увидеть в музеях по всему миру. Кстати, недавно ученые выяснили, что наша планета постепенно замедляется. А это значит, что со временем сутки станут длиннее.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 января в других странах.
Гинайкратия — Греция. Этот праздник, популярный на севере страны, можно считать греческим аналогом 8 Марта. В этот день традиционные гендерные роли меняются: женщины проводят время в кафе и общественных местах, а мужчины занимаются домашними делами.
День ванны с пеной — США. Шуточный праздник, напоминающий об одном из самых доступных способов релаксации. Это прекрасный вариант отвлечься от ежедневных забот.
День донора костного мозга — Армения. Трансплантация стволовых клеток дарит шанс людям, страдающим от тяжелых онкологических и гематологических заболеваний. Праздник в Армении подчеркивает особую роль доноров костного мозга. В стране проходят донорские акции, торжественные мероприятия и чествование почетных доноров. В просветительских кампаниях участвуют деятели культуры и искусства.
Религиозные праздники 8 января.
* Собор Пресвятой Богородицы.
Этот важный православный праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова — прославление Иисуса Христа соединяется с восхвалением родившей Его Пресвятой Богородицы. В храмах проходят службы в честь Богородицы, а также тех, кто был близок к ней: Иосифа Обручника, царя Давида, который был предком Христа по плоти, и святого Иакова, брата Господня, сына Иосифа Обручника от первого брака.
Название «Собор» указывает на народное собрание для прославления Богородицы.
Народные праздники и приметы 8 января.
* Бабьи каши.
На Руси в этот день почитали Богородицу и поздравляли повитух — женщин, помогавших при родах. По традиции, повивальным бабкам и роженицам делали подарки — пироги, блины, наливку. Особенно чтили этот обычай будущие матери.
Сами повитухи проводили в праздник особые обряды, которые облегчали роды и помогали женщинам иметь больше детей. Один из ритуалов был связан с варкой каши из гречихи или проса, которая называлась трапезой Роду. Кашей угощали беременных и рожениц.
В период с Рождества до Крещения на Руси отмечали Святки. В эти дни устраивали веселые гулянья, ходили в гости, катались на санях, колядовали и гадали.
* Приметы.
Утром синицы распищались — вечером ударит мороз.
Мокрый липкий снег — к потеплению.
На закате небо красное — в ближайшие дни ждать холодов.
На дворе разыгралась метель — лето будет холодным.
Тяжелые облака плывут низко — в ближайшее время сильно похолодает.
Окна запотели на морозе — ждать оттепели.
Какие исторические события произошли 8 января.
* 1861 год — в Санкт-Петербурге вышел в печать первый номер журнала «Вокруг света».
Дни рождения и юбилеи 8 января.
* В 1824 году родился Уилки Коллинз — английский писатель-романист, драматург.
* В 1941 году родился Грэм Чепмен — британский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».
Кто отмечает дни рождения.
* 79 лет исполняется Марине Нееловой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.
* 63 года исполняется Леониду Федорову — российскому гитаристу, композитору, лидеру рок-группы «АукцЫон».