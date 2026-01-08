Календарь на 8 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник появился в российском календаре по инициативе Московского детского фонда. В 1998 году в столице отмечали столетие первых показов фильмов для детей. Они начались еще в конце XIX века в здании нынешнего ГУМа, где в то время работал первый стационарный «Электрический театр». 8 января 1998 года правительство Москвы учредило День детского кино, который затем стал отмечаться и в других регионах. К этой дате приурочены специальные кинопоказы и тематические фестивали.