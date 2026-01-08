Ричмонд
Глава Минздрава США: Переработанная еда может стать оружием против армии страны

Министр здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди назвал способное победить армию страны оружие. По его мнению, таковым может стать переработанная еда, которая оказывает огромное влияние на здоровье человека.

Министр здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди назвал способное победить армию страны оружие. По его мнению, таковым может стать переработанная еда, которая оказывает огромное влияние на здоровье человека.

— 77 процентов американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, которые связаны с питанием, — заявил он в среду, 7 января, на брифинге в Белом доме.

Кеннеди высказался, что если противник захочет навредить американской армии или экономике США, то «не будет лучшей стратегии, чем приучить людей к ультрапереработанной еде», передает РИА Новости.

18 ноября 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время конференции работников сети ресторанов быстрого питания McDonald’s попросил добавлять в бургер «Филе-о-фиш» больше соуса тартар. Он сказал, что является постоянным клиентом сети общепита.

Роберт Кеннеди ранее заявил, что еда Трампа во время предвыборной гонки была «отвратительной». По его мнению, в свои 79 лет он рискует, питаясь в «Макдоналдсе» и запивая еду колой.

