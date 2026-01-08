Ричмонд
В Миннесоте агент ICE застрелил гражданку США: всё сняли на видео

Агент ICE в Миннеаполисе застрелил женщину при попытке досмотра её автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Миннесоте 7 января агент иммиграционной службы США открыл огонь по американке. Он застрелил женщину при попытке досмотра ее автомобиля. Как утверждается, она якобы проигнорировала требования агента уступить дорогу и попыталась на него наехать. При этом на видео заметно, что женщина пыталась объехать силовика, но несмотря на эот он открыл огонь на поражение.

На инцидент отреагировал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в соцсети. Он призвал агентов ICE «убираться» из города. Мэр жестко осудил силовые методы службы. Он заявил, что агенты должны покинуть Миннеаполис.

В противовес мэру выступил американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что женщина якобы сама сопротивлялась, а затем «умышленно и злобно» наехала на офицера службы.

«Это ужасно наблюдать. Женщина, кричащая, очевидно, была профессиональной агитатором, а женщина, управляющая автомобилем, вела себя очень неорганизованно, препятствовала и сопротивлялась», — написал в соцсети Дональд Трамп.

Тем временем американские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера Sophia в Карибском море. Береговая охрана США обеспечила сопровождение судна до его окончательной стоянки на территории страны.

