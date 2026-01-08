В Миннесоте агент ICE застрелил гражданку США: всё сняли на видео

В Миннесоте 7 января агент иммиграционной службы США открыл огонь по американке. Он застрелил женщину при попытке досмотра ее автомобиля. Как утверждается, она якобы проигнорировала требования агента уступить дорогу и попыталась на него наехать. При этом на видео заметно, что женщина пыталась объехать силовика, но несмотря на эот он открыл огонь на поражение.