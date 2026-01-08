В Днепропетровской области масштабный блэкаут: света нет, метро встало, людей выводят из туннелей

На территории Днепропетровской области масштабный блэкаут. В городе остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций. Власти пока не сообщают, когда они восстановят электроснабжение. По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, света нет по всей области. В Telegram-канале он призвал жителей запасаться водой.