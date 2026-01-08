В Днепропетровской области масштабный блэкаут: света нет, метро встало, людей выводят из туннелей

На территории Днепропетровской области масштабный блэкаут. В городе остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций. Власти пока не сообщают, когда они восстановят электроснабжение. По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, света нет по всей области. В Telegram-канале он призвал жителей запасаться водой.
Николай Лукашук подтвердил, что местное предприятие «ДЗД» обесточено. Известно также об остановке метро в Днепропетровске. По данным местных СМИ, жителей выводят из туннелей. Эскалаторы также прекратили работу.
«Если у вас дома сейчас есть вода — запаситесь ею. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов», — уведомил Николай Лукашук.
Киев также объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из одиннадцати населенных пунктов Синельниковского района. Она продлится до пятого февраля.