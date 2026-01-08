Ричмонд
Сийярто заявил, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту с РФ

«Коалиция желающих» во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Российской Федерацией. Об этом высказался в среду, 7 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские государства усиливают угрозу прямой войны с РФ, — написал он в социальной сети X.

Также Сийярто отметил, что Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры, в том числе встречи Соединенных Штатов и России на самом высоком уровне и отвергает последние решения Евросоюза, которые приближают войну.

В встрече «коалиции желающих» в Париже участвовали лидеры Франции, Британии, ФРГ, Италии, Канады, а также украинский президент Владимир Зеленский. Впервые на таком совещании присутствовали и представители Соединенных Штатов.

Франция, Британия и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного договора. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше