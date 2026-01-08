Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ

Все теплоэлектроцентрали и подстанции в Днепропетровской области остановили работу, рассказали украинские журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Работа всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а также подстанций остановлена в Днепропетровской области, информирует агентство УНИАН.

«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — рассказали украинские журналисты.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Накануне вечером в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, и в Днепропетровске прогремели взрывы. Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины остановили работу насосных станций водоканала и котельных.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше