В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ

Накануне вечером в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, и в Днепропетровске прогремели взрывы. Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.