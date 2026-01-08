В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ

Работа всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а также подстанций остановлена в Днепропетровской области, информирует агентство УНИАН.
«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — рассказали украинские журналисты.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Накануне вечером в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, и в Днепропетровске прогремели взрывы. Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины остановили работу насосных станций водоканала и котельных.