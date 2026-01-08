Ричмонд
Минюст США: экипажу танкера «Маринера» грозят уголовные дела

Американские власти планируют выдвинуть уголовные обвинения в отношении членов экипажа судна «Маринера». Об этом сообщила глава Министерства юстиции США Пэм Бонди.

Срочная новость.

