Работу всех ТЭЦ и подстанций остановили в Днепропетровской области. Об этом в среду, 7 января, сообщило агентство УНИАН.
— Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу, — сказано в Telegram-канале агентства.
Также сообщается об остановке работы метрополитена в Днепропетровске, передает РИА Новости.
Около 3,5 тысячи украинских подстанций остаются беззащитными — это позволяет российским беспилотникам уничтожать их, даже не попадая по ним. Об этом 24 декабря 2025 года рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, на объектах нет «ни габионов, ни мешков с песком».
Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период проведения спецоперации. Об этом 24 ноября написало британское издание The Guardian. Отмечалось, что из-за частых отключений электричества среди населения растет недовольство, которое усилилось на фоне коррупционного скандала.
14 ноября в Киеве и области произошли серии мощных взрывов из-за ударов российских военных. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ).