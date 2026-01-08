Работу всех ТЭЦ и подстанций остановили в Днепропетровской области

Около 3,5 тысячи украинских подстанций остаются беззащитными — это позволяет российским беспилотникам уничтожать их, даже не попадая по ним. Об этом 24 декабря 2025 года рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, на объектах нет «ни габионов, ни мешков с песком».