Телефон американского министра начал издавать странные звуки прямо на пресс-конференции: в хрипах определили утку

Телефон главы Минздрава США Кеннеди зазвонил странным звуком на пресс-подходе.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме 7 января прошло очередное официальное мероприятие. На пресс-конференции выступил, в том числе, американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди. Во время мероприятия произошел казус. Телефон министра начал издавать странные звуки, похожие на хрип утки. Эта часть выступления попала в официальную трансляцию Белого дома.

На видео можно услышать, как во время речи у Роберта Кеннеди начал звенеть телефон. Услышав странные звуки мобильника, присутствующие не смогли сдержать эмоций. Зал начал громко смеяться.

Оказалось, что таким звуком теелфон напомнил министру о необходимости добавить в свой рацион белковую пищу. Вероятно, голос утки — напоминание из приложения.

Днем ранее республиканцев в Конгрессе шокировал президент США Дональд Трамп. Во время выступления он внезапно начал корчить рожи и странно выражаться. На трансляции Дональд Трамп неудержимо кривляется, смеется и безуспешно пытается закончить начатое предложение.

