Телефон американского министра начал издавать странные звуки прямо на пресс-конференции: в хрипах определили утку

В Белом доме 7 января прошло очередное официальное мероприятие. На пресс-конференции выступил, в том числе, американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди. Во время мероприятия произошел казус. Телефон министра начал издавать странные звуки, похожие на хрип утки. Эта часть выступления попала в официальную трансляцию Белого дома.