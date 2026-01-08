Глава Минздрава США заявил, что переработанная еда может служить оружием: она уже нанесла урон

Американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди неодобрительно высказался о питании граждан США. Он указал на негодность жителей для службы в армии. По словам министра, переработанная еда оказывает вред США и может использоваться как оружие. Так Роберт Кеннеди заявил во время пресс-конференции в Белом доме.