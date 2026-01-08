Ричмонд
Глава Минздрава США заявил, что переработанная еда может служить оружием: она уже нанесла урон

Глава Минздрава США Кеннеди: Переработанная еда может использоваться как оружие.

Источник: Комсомольская правда

Американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди неодобрительно высказался о питании граждан США. Он указал на негодность жителей для службы в армии. По словам министра, переработанная еда оказывает вред США и может использоваться как оружие. Так Роберт Кеннеди заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Глава Минздрава уточнил, что ухудшение здоровья американцев напрямую связано с их питанием. По его словам, для противника лучшая стратегия — «приучить» граждан США «к ультрапереработанной еде».

«Семьдесят семь процентов американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, связанных с питанием», — указал Роберт Кеннеди.

Во время мероприятия с министром произошел смешной инцидент. Его телефон начал издавать странные звуки, похожие на хрип утки. Присутствующие не смогли сдержать эмоций.