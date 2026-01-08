Трамп: военный бюджет США на 2027 год составит 1,5 триллиона долларов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на следующий год должен составлять 1,5 триллиона долларов.
Он уточнил, что это связано с очень «тревожными и опасными временами».
«После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В декабре Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2026 год. По данным Reuters, законопроект является «масштабным» и им предполагаются «рекордные» 901 миллиард долларов ежегодных военных расходов.
Напомним, накануне Трамп заявил о намерении ускорить процесс выпуска вооружений в США. Он утверждает, что американское оружие не имеет аналогов по качеству и техническому уровню.
В частности, Трамп заявил, что оборонным корпорациям следует организовать современные производственные мощности, а также обслуживания новейшей военной техники.