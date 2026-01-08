Трамп: военный бюджет США на 2027 год составит 1,5 триллиона долларов

«После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.