Трамп: военный бюджет США на 2027 год составит 1,5 триллиона долларов

Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год составит 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень «тревожные и опасные времена».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на следующий год должен составлять 1,5 триллиона долларов.

Он уточнил, что это связано с очень «тревожными и опасными временами».

«После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В декабре Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2026 год. По данным Reuters, законопроект является «масштабным» и им предполагаются «рекордные» 901 миллиард долларов ежегодных военных расходов.

Напомним, накануне Трамп заявил о намерении ускорить процесс выпуска вооружений в США. Он утверждает, что американское оружие не имеет аналогов по качеству и техническому уровню.

В частности, Трамп заявил, что оборонным корпорациям следует организовать современные производственные мощности, а также обслуживания новейшей военной техники.

