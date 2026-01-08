Сотрудники ТЦК в Ровно применили газ против девочки-подростка и ее бабушки

В украинском городе Ровно сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкоматов на Украине — прим. «ВМ») применили слезоточивый газ против 15-летней девочки и ее бабушки. Об этом в среду, 7 января, сообщил портал «Страна».
Уточняется, что военкомы пытались задержать отца подростка. Он скрылся в подъезде своего дома, в то время как дочь и ее бабушка блокировали дверь своими телами, чтобы не пустить сотрудников ТЦК внутрь.
В ответ они использовали газовые баллончики. Средство попало подростку в глаза и рот.
Отмечается, что отцу девочки в итоге удалось спрятаться в квартире, передает РИА Новости.
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов. Об этом 27 декабря 2025 года написал Telegram-канал Zvezdanews.
Несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области. Об этом 25 декабря сообщил военный эксперт Борис Рожин. Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.