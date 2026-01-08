Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн в 2027 году

Трамп заявил, что США необходимо увеличить военный бюджет в 1,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. Он призвал увеличить его в 1,5 раза. По мнению президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Об этом он написал в соцсети.

Американский лидер напомнил, как иностранные государства якобы «обдирали» Вашингтон за счет пошлин. Он положительно оценил нынешнюю ситуацию с введенными США тарифами в отношении других стран. По словам президента, бюджет государства значительно увеличился.

«Поэтому мы можем легко достичь цифры $1,5 трлн, имея возможность создавать беспрецедентную военную мощь и одновременно погашать долг и выплачивать значительные дивиденды патриотам нашей страны со средними доходами», — заверил Дональд Трамп.

Он также заявил о глупости Норвегии. Дональд Трамп заявил, что был достоин Нобелевской премии мира. Однако Норвегия решила не присуждать этот титул президенту США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше