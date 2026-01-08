Трамп призвал увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн в 2027 году

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. Он призвал увеличить его в 1,5 раза. По мнению президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Об этом он написал в соцсети.
Американский лидер напомнил, как иностранные государства якобы «обдирали» Вашингтон за счет пошлин. Он положительно оценил нынешнюю ситуацию с введенными США тарифами в отношении других стран. По словам президента, бюджет государства значительно увеличился.
«Поэтому мы можем легко достичь цифры $1,5 трлн, имея возможность создавать беспрецедентную военную мощь и одновременно погашать долг и выплачивать значительные дивиденды патриотам нашей страны со средними доходами», — заверил Дональд Трамп.
Он также заявил о глупости Норвегии. Дональд Трамп заявил, что был достоин Нобелевской премии мира. Однако Норвегия решила не присуждать этот титул президенту США.