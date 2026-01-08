Военный бюджет США в четыре раза превысит расходы РФ и КНР на оборону

«После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал Трамп. По сравнению с РФ, чьи траты составляют 140 миллиардов долларов новый бюджет штатов в десять раз больше российского. У Китая траты доходят до 300 миллиардов долларов, а значит в будущем военный бюджет будет в пять раз больше китайского.