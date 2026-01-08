Очевидцы рассказали о крушении вертолета с миллиардером на борту в Пермском крае

Некоторые люди не сразу поняли, что на территории комплекса упал вертолет.
В первые минуты после крушения вертолета в Пермском крае была неразбериха. Был слышен шум, а после кто-то кричал. Так описала очевидица первые мгновения после авиакатастрофы на лыжной базе «Ашатли парк».
«Только припарковались, слышим шум странный, люди кричат. Видим, вертолет лежит. Лопасти погнутые и хвост как-то набекрень», — рассказала женщина. Ее слова приводит РЕН ТВ.
Очевидец уточнила, что люди на базе были напуганы и не сразу поняли, что произошло. По ее словам, часть отдыхающих бросилась к озеру, другие оставались на территории базы.
В Пермском крае днем 7 января на территории «Ашатли парка» упал вертолет. Борт принадлежал компании «Таттранском», которая осуществляла перевозки по Пермскому краю, ХМАО и ЯНАО. Внутри находились миллионер и владелец предприятия Ильяс Гимадутдинов, а также его сотрудник. Мужчины погибли. Причины расследует следственный комитет и прокуратура. Подробнее — в сюжете URA.RU.