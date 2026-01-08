Ричмонд
Челябинец объявил войну соседям из-за парковочного места

Житель Челябинска развязал настоящую войну с соседями из-за парковочного места возле своего дома. Он намеренно царапает и повреждает чужие автомобили, считая придомовую территорию личной собственностью. Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты.

Челябинец царапает чужие машины из-за парковки во дворе.

Житель Челябинска развязал настоящую войну с соседями из-за парковочного места возле своего дома. Он намеренно царапает и повреждает чужие автомобили, считая придомовую территорию личной собственностью. Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты.

«Жители дома на улице Красного Урала, 13, сообщают о регулярной порче припаркованных машин. По их словам, один из местных жителей намеренно царапает и повреждает чужие автомобили, считая парковочные места возле своего подъезда личной территорией», — пишет о конфликте со слов жителей «Агентство чрезвычайных новостей».

При этом отмечается, что злоумышленник действует открыто, не скрывая лица даже под камерами видеонаблюдения. Пострадавшие водители уже обратились с заявлением в полицию для привлечения нарушителя к ответственности, а других автомобилистов просят быть в этом районе внимательнее.