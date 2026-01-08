Челябинец объявил войну соседям из-за парковочного места

При этом отмечается, что злоумышленник действует открыто, не скрывая лица даже под камерами видеонаблюдения. Пострадавшие водители уже обратились с заявлением в полицию для привлечения нарушителя к ответственности, а других автомобилистов просят быть в этом районе внимательнее.