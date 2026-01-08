Автобусных хамов приструнят в России

В России ужесточены штрафы за проявление неуважения к окружающим в общественном транспорте. Так, до 1000 рублей выросло наказание за громкое прослушивание музыки без наушников, на ту же сумму оштрафуют в случае занятия соседнего места сумкой.
Однако психиатр Алексей Вилков в интервью «Известиям» выразил мнение, что это не является средством решения проблемы. Некоторых людей просто невозможно переделать. Личные границы для некоторых — неизвестное понятие. У людей нет понимания этики и морали.
Психиатр подчеркивает, что нарушителей чужих границ не напугать возможными наказаниями и санкциями, если ограничения не такие уж серьезные. Сказывается такая черта личности, как неуважение к личным границам окружающих.
Таким образом, целиком и полностью эту проблему считают неискоренимой. При этом такие граждане воспринимают замечания как «атаку» на себя, не видя разницы между автобусом и домашним диваном.
Эксперт советует россиянам проявлять сдержанность. Например, проявлять устойчивость к стрессам, заниматься медитацией, саморегуляцией и иными практиками.