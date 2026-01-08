Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусных хамов приструнят в России

Увеличены штрафы, однако эта мера подействует не на всех, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В России ужесточены штрафы за проявление неуважения к окружающим в общественном транспорте. Так, до 1000 рублей выросло наказание за громкое прослушивание музыки без наушников, на ту же сумму оштрафуют в случае занятия соседнего места сумкой.

Однако психиатр Алексей Вилков в интервью «Известиям» выразил мнение, что это не является средством решения проблемы. Некоторых людей просто невозможно переделать. Личные границы для некоторых — неизвестное понятие. У людей нет понимания этики и морали.

Психиатр подчеркивает, что нарушителей чужих границ не напугать возможными наказаниями и санкциями, если ограничения не такие уж серьезные. Сказывается такая черта личности, как неуважение к личным границам окружающих.

Таким образом, целиком и полностью эту проблему считают неискоренимой. При этом такие граждане воспринимают замечания как «атаку» на себя, не видя разницы между автобусом и домашним диваном.

Эксперт советует россиянам проявлять сдержанность. Например, проявлять устойчивость к стрессам, заниматься медитацией, саморегуляцией и иными практиками.